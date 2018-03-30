Разглашением секретных материалов занимается не только глава САП Назар Холодницкий, но и руководители других ведомств, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Это можно сделать только по решению суда Фото: Батьківщина / Facebook "Если мы говорим о несанкционированном "сливе" данных, то увольнять нужно не только Холодницкого, а вообще всех – глав МВД, НАБУ, ГПУ. К сожалению, у нас распространена практика разглашения секретных материалов и данных следствия. Напомню, на брифинге 14 июля 2016 года Холодницкий и Сытник обнародовали телефонный разговор бывшего военного прокурора зоны АТО Константина Кулика. Это грубое нарушение Уголовного процессуального кодекса", – отметил нардеп.По его словам, с точки зрения юриспруденции главе САП ничего не угрожает."В Генпрокуратуре заявили, что надлежащим образом рассекретили данные следствия в отношении Холодницкого и передали в квалификационно-дисциплинарную комиссию. Это можно сделать только по решению суда. Так что с точки зрения юриспруденции Холодницкому ничего не угрожает", – подчеркнул Луценко.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора."Українські новини" писали, что главу САП принуждали подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться.24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 26 марта глава ГПУ заявил, что правоохранители изучают материалы прослушивания кабинета Холодницкого. 29 марта директор НАБУ Артем Сытник Сытник заявил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.По его словам, прослушка зафиксировала, как Холодницкий "сливал" информацию подозреваемым.В ГПУ сообщили, что Холодницкий не пришел на допрос. У него должны были отобрать образец голоса.Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности Холодницкого.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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