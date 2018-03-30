В прошлом году настоящий имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, доход украинцев вырос на 6%, передает со ссылкой на Госстатистики.

“В 2017 году номинальные доходы населения по сравнению с предыдущим годом выросли на 24,4%. Располагаемый доход, который население могло тратить на покупку товаров и услуг вырос на 21,3%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора вырос на 6%”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2017 году доходы населения составляли 2475,8 грн, расходы — 2544,8 млрд грн, уменьшение сбережений — 69 млрд грн.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2017 году составил 43 592,8 грн.

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 26,8%.

Напомним, средние ежемесячные расходы украинцев на продукты питания и товары повседневного спроса значительно меньше расходов европейцев.

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