Юлия Тимошенко сказала, что не знает, кто оплатил лоббистов, которые действуют в США в ее интересах. Ей, мол, самой любопытно.

А так можно было?

Очень похоже на Россию, которая говорит, что не в курсе, что отравил врагов Путина и ей очень самой любопытно, кто же это сделал.

Одна школа.

И тот и тот аргумент бесит умных людей. И тот и другой аргумент используют люди, считающие других людей идиотами. Тимошенко прямо говорит «Вы идиоты». И хихикает в душе. И самое интересное, что с определенными группами людей это прокатывает. Можно быть уверенным, что поклонники Юлии Владимировны схавают данный аргумент также легко, как принимают фразу о победе в Стокгольме как заслуга партии Батькивщина. Точно также как куча исконных россиян уверены, что это сами враги Путина себя травят чтобы навредить великому Владимиру Владимировичу. И это проблема. Потому что с одними мы живем в одной стране и у них есть право голоса, а другие – наши соседи с ядерной бомбой. Так что мы все знаем о везении.

Тимошенко, конечно же, тут не одинока. Одни депутаты вечно выигрывают в лотерею, другим везет с талантливыми женами, третьим неведомые спонсоры оплачивают дорогих лоббистов. Можно быть уверенным, что с тем же выражением лица Тимошенко может сказать, что не знает, кто оплачивает ее дом, не знает, откуда у нее дорогие машины и даже платья у нее по дешевке куплены на распродаже. Если люди это хавают, зачем стараться. Почему Ангела Меркель не может себе такого позволить? Потому что ее на завтра скинут ее же одно партийцы, которые поняли бы, что на следующих выборах получат ноль без палочки. И эта логика не позволяет Ангеле Меркель даже думать о коррупции, потому как это слишком дорого стоит.

В Украине проблема. Коррупционерам ничего не стоит их коррупция. Они теперь еще и о нулевой декларации мечтают, чтобы не надо было прятаться. Из двух рисков, потерять электорат или сесть в тюрьму, на них не действует ни один из. Во Франции Саркози попал за решетку за то, что брал деньги у Каддафи. Боится ли Тимошенко попасть в тюрьму за то же самое? Она ведь тоже брала, если верить источнику, который спалил Саркози. Не боится. Боится ли Тимошенко, что эта новость лишит ее избирателей? Нет, не боится.

Что легче исправить? Легче все-таки заставить боятся попасть за решетку и создать антикоррупционный суд. Избиратели Тимошенко – это бедные необразованные люди. Об этом говорит статистика. Чем меньше у людей образования, тем больше шансов, что они проголосуют за Юлю. Это неумолимая статистика. Чем меньше у людей доход, тем больше шансов, что они проголосуют за Тимошенко. Опять неумолимая статистика. И пока эти люди не станут богаче, они и думать не будут о таких высоких материях, как коррупция. Им надо покушать. И Юлия Владимировна обещает им еду. А бедными они будут до тех пор, пока процветает коррупция. Выходит замкнутый круг. И вырваться из него можно только в том случае, если будет создан механизм страха для коррупционеров. Которые будут боятся не только проиграть выборы, потому что не проиграют, но и попасть в тюрьму. И именно для этого нужен независимый антикоррупционный суд, обладающий доверием. И именно потому что существует наш замкнутый порочный внутри украинский круг, то так нужна помощь извне.

Доверие очень важно. Ведь что будет, если сейчас кто-то начнет садить в тюрьму Ляшко или Тимошенко. За совершенно очевидную коррупцию. Тут же назовут это политическими репрессиями. Даже по кейсу Савченко так называют. Несмотря на то, что она провозила оружие, договаривалась о теракте и даже не думает это отрицать. Если за такое не садить, то за что вообще садить? И то же самое будет, если прижать популистов. Скажут, что это репрессии и выгодно власти. Само собой выгодно. Порошенко выгодно посадить Тимошенко. Это правда. Но это же не Порошенко заставляет Тимошенко врать, оплачивать лоббистов и опять врать. Это преступление. И тот факт, что посадка Юли выгодна для Порошенко, не делает ее преступление меньшим.

Парадокс в том, что не саботируй президент создание антикоррупционного суда, тот вполне мог бы посадить Юлию Владимировну. При этом, он бы точно не был дружественен президенту, особенно если бы все его глашатаи продолжали кричать, о том, что это все американцы хотят отнять у нас суверенитет. А так суда нет. И Юлия Владимировна может выиграть выборы. А будь этот суд, который не дают создать уже год, не имела бы шансов. Вместе бы с Ляшко и Савченко проводила бы заседания в местах не столь отдаленных. Или наконец уехала бы лечиться на воды в Кисловодск. И там рассказывала бы Януковичу о репрессиях, о злобных американцах, ущемляющих суверенитет. И он бы с ней соглашался. А так она пока рассказывает бабушкам, что не знает, кто оплачивает ее лоббистов. И те ей верят. И будут верить. И это мы не сможем изменить.

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