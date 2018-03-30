|Холодницкий: кроме нецензурщины, на записях ничего нет
|30.03.2018 18:14
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Председатель САП требует обнародовать записи прослушиванияСпециализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что на записях из его кабинета нет ничего компрометирующего.
Фото: unian.ua
"Никаких коррупционных преступлений вы там не найдете", - заявил он и признал, что мог употреблять нецензурную лексику, передает LB.ua.
Председатель САП не считает себя виновным и намерен доказать невиновность перед квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.
Он также настаивает на обнародовании всех записей, которые были сделаны устройством для прослушивания в его кабинете.
Также Холодницкий заявил, что придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля.
Отметим, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудование для прослушивания.
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на такое, которое применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся Назара Холодницкого.