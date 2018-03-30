Председатель САП требует обнародовать записи прослушивания

"Никаких коррупционных преступлений вы там не найдете", - заявил он и признал, что мог употреблять нецензурную лексику, передает LB.ua .

Председатель САП не считает себя виновным и намерен доказать невиновность перед квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Он также настаивает на обнародовании всех записей, которые были сделаны устройством для прослушивания в его кабинете.

Также Холодницкий заявил , что придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля.