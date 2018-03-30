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Холодницкий: кроме нецензурщины, на записях ничего нет
30.03.2018 18:14
Холодницкий: кроме нецензурщины, на записях ничего нет
Председатель САП требует обнародовать записи прослушивания
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что на записях из его кабинета нет ничего компрометирующего.
Холодницкий: кроме нецензурщины, на записях ничего нет Фото: unian.ua

"Никаких коррупционных преступлений вы там не найдете", - заявил он и признал, что мог употреблять нецензурную лексику, передает LB.ua.

Председатель САП не считает себя виновным и намерен доказать невиновность перед квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Он также настаивает на обнародовании всех записей, которые были сделаны устройством для прослушивания в его кабинете.

Также Холодницкий заявил, что придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля.

Отметим, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого нашли оборудование для прослушивания.

По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.

Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на такое, которое применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся Назара Холодницкого.

 

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