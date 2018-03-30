Об этом в интервью сказал политолог Валентин Бушанский, передает со ссылкой на .

Что должен сделать Порошенко, чтобы победить на выборах в 2019 году?

Исходя из представления о существовании демократических избирательных процедур, Порошенко быть президентом Украины на следующий срок не может. Он - доносчик. Делает бизнес на крови украинских солдат. Предал Украину. Проигнорировал все свои предвыборные обещания. Испортил отношения Украины со всеми мировыми государствами. Наплевал и растоптал мечты украинского народа. Изнасиловал труп украинской революции. С таким бэкграундом выиграть выборы он не может. Может их только фальсифицировать.

Сейчас генпрокурор Юрий занялся Виктором Медведчуком. Это должно помочь Порошенко?

Это еще один цирк на дроте. Душить Медведчука они не могут, потому связанные с ним одной цепью. Все направленные против Медведчука действия - для отвода глаз. Не вижу в них никаких перспектив. Последние четыре года Порошенко находился с Медведчуком в дружественном деловом тандеме. Сейчас пытаются показать, что Медведчук не относится к ближайшему кругу президента. Все эти действия - манипуляция.

Порошенко никуда от Медведчука не уйдет. Они - из одной команды Владимира Путина

Могут ли такие действия и заявления работать на наращивание рейтинга Порошенко?

Бесспорно. Народ воспринимает Порошенко как предателя родины. Кто интересуется политикой - недоволен действиями президента. Считает, что Порошенко находится в слишком тесных связях с Медведчуком и слишком заинтересован в дружбе с Российской Федерацией. Люди воспринимают Порошенко критично. Все направленные против Медведчука действия - это попытка Порошенко дистанцироваться. На самом деле он никуда от Медведчука не уйдет. Они - из одной команды Владимира Путина. И оставаться им "навеки вместе".

По результатам последних опросов высокий президентский рейтинг у Юлии . На что она будет делать ставку?

Она рассчитывает, что Порошенко покончит жизнь самоубийством (в политическом смысле). Что он окончательно и бесповоротно добьет свой рейтинг, а ей при этом даже мизинцем не придется пошевелить. В этом направлении она иидет.

Порошенко с из одной команды. Оба отстаивают интересы России

Несмотря на критическую риторику и "" в адрес Порошенко, никаких протестных действий со стороны этой оппозиционной силы мы никогда не видели. Даже попытка устроить акции протеста после первого повышения газовых тарифов была изначально фальшивой. Люди митинговали за деньги. - это фальшь и лукавство. У нее есть активная электоральная база, но ограниченная. Тех людей, которые ее стабильно поддерживают, недостаточно, чтобы стала президентом. Ей нужен новый электоральный ресурс, необходимо расширять базу. Чтобы получить новых сторонников, нужно критиковать Порошенко. Она этого не делает, потому что они из одной команды. Оба отстаивают интересы России. Она ждет, когда Отелло, который душил украинский Дездемону, уйдет со сцены. Тогда она выйдет и станет новым Отелло.

Как она может нарастить рейтинг за счет новых людей? Где она их может взять?

еще не определилась со своей электоральной базой. Не определила социальные категории, на которые будет направлять свое информационное влияние. Если проанализировать ее предыдущие действия, это будет сельский электорат. Люди, которые пытаются выжить в условиях украинского агробизнеса. Будут также непомерные обещания для бюджетников. Будет критика тарифов, сборов. Но сейчас не действует, как оппозиционный политик. От нее не слышно жесткой критики в адрес оппонента. Два года назад критиковала. Сейчас молчит. Ее биография говорит, что она - большой друг Путина. А на посту президента Украины Путина устраивает Порошенко.

При каких условиях может выйти во второй тур?

На следующих президентских выборах видно двух игроков - Порошенко и . Остальные - спойлеры. Они отбирают голоса у более сильных конкурентов.

Бойко, несмотря на надежды и усилия Порошенко, никогда не выйдет во второй тур. Он откровенно заявляет, что не имеет к Украине никакого отношения. Его электорат - сторонники "русского мира" и сумасшедшие русскоязычные фанатики Путина.

Такой же спойлер - Рабинович. Человек с его идеями и биографией не может рассчитывать на какие-то политические позиции в нашей стране. Он несет ахинею с телеэкранов потому, что это нужно. Он должен выполнить свою функцию. Рабинович собирает специфический электорат: городских сумасшедших, русскоязычный люмпен. Все бабушки Черновецкого сейчас перешли в корзину Рабиновича. Такие бабушки есть в Одессе, Харькове, Днепре. Подобных собирает по городкам и селам. Эти люди - Бойко, Рабинович, Ляшко - выполняют свою функцию. Они нужны на шахматной доске, и следовательно мы ежедневно видим их телеэкранах.

Кто может стать украинским Макроном?

Мы должны смотреть на реальную политическую картину. Бессмысленно писать еще одну поэму о Моисее или Вашингтоне, которого мы дождемся с "праведным законом". Мы до сих пор ждем Мессию, великого реформатора, надеемся на возвращение Степана Бандеры, который придет и наведет порядок в Украине. Все это несерьезные фантазии: дурак думкой богатеет. А нужно отталкиваться от нынешней политической реальности.

Если бы такой кандидат был, общество готово было бы его поддержать?

Мы должны понимать реальность, есть политические правила, которые нарушить невозможно. Если за спиной не стоит хозяин большого общенационального телеканала, то хотя твоя фамилия Макрон, хотя Вашингтон - это не имеет никакого значения. Нужно считаться с реальностью.

Кандидат России уже является президентом Украины

На кого будет делать ставку Россия на наших президентских выборах?

Кандидат России уже является президентом Украины. Порошенко отрабатывает интересы Российской Федерации. Крым остается в составе , на Донбассе остаются российские солдаты. продает автобусы с российскими двигателями.

Если Порошенко оступится и украинцы скажут: "Он много наших денег ворует. Давайте сменим на другого". Тогда Путин скажет: "Не вопрос. Вот вам ".

Смогут как-то повлиять на украинские выборы и ЕС?

У них сейчас нет своего кандидата. Нет человека, которому бы доверяли.

Есть три варианта разворачивания следующих выборов. Первый: по схеме Порошенко - тихо и мирно, фальсифицировано. Второй: Порошенко вылетает и люди голосуют за . Третий: людям надоело так жить и терпеть лжецов, они собираются на Майдане и сносят всю эту банду к чертовой матери. Это будет и Моисей, и Вашингтон, и Бандера в одном флаконе. Сейчас такого человека нет.

Не может, например, быть самостоятельным политическим игроком глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которого поддерживают в . Он не справляется даже с обязанностями руководителя НАБУ. Как он может вести за собой миллионы? Тем более, вести их на баррикады? Ситника в таком образе представить трудно.

Нашим новым лидером может быть только человек, который способен собрать граждан на площади и оттуда повести под Администрацию президента с барабанным боем и большими палками, и никакой "Беркут" и Нацгвардия их не остановят.

Порошенко, или большой Майдан и реки крови

Могут быть какие-то сюрпризы?

Сюрпризов не бывает. Есть контроль над СМИ, административным ресурсом и . Реальность такова: есть избирательный закон, политические институты, правила, есть люди, которые будут играть на победу действующего президента. Если Порошенко из-за свей патологической жадности проиграет, победителем будет . Она будет воровать с улыбкой. Третий вариант - большой Майдан и реки крови.

На что людям надеяться?

Эта политическая машина предназначена копать яму Украине. Другой нет.

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Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг", в президентском рейтинге лидируют Юлия (15,8%) и (13,8%). Третье место у Святослава Вакарчука с поддержкой 9,6%. На четвертом с рейтингом 8,4% - Вадим Рабинович. На пятом и шестом расположились (8,3%) и (8%). На седьмом месте (7%).

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