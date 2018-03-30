С помощью телескопа «Хаббл» астрономы обнаружили новую галактику, в которой почти нет темной материи — раньше считалось, что такого явления существовать не может. Галактика получила название NGC1052-DF2, ее описание можно прочитать в журнале Nature.

«Открытие галактики без темной материи стало крайне неожиданным сюрпризом для нас. На протяжении десятилетий мы думали, что галактики начинают свою жизнь в виде скопления темной материи, куда постепенно „падает“ газ, где рождаются звезды и формируются рукава, подобные спиралям Млечного Пути. NGC1052-DF2 ставит под сомнение все эти идеи», — заявил Питер ван Доккум из Йельского университета, информирует svodka.net.

Предположительно, темная материя — материя, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, однако влияет на скорость движения тел. Считается, что большинство галактик включают в себя темную материю, причем в различных пропорциях. Обнаружив NGC1052-DF2, Доккум и его коллеги же предположили, что она почти полностью состоит из нее — ранее они обнаружили несколько подобных примеров и назвали их «сверхтемными» галактиками. Наблюдая за скоростями движения звезд в одной из них, NGC1052-DF2, ученые обнаружили намеки на обратную вещь — в этом скоплении звезд, расположенном в 61 миллионах световых лет от Земли, темная материя никак не влияла на скорость движения светил.

Так называемые «сверхтемные» галактики были открыты ван Доккумом и его коллегами в начале 2015 года при помощи телескопа DTA, который предназначен для изучения самых тусклых объектов во Вселенной. При помощи этого прибора астрономы смогли обнаружить около пятидесяти очень небольших и пустынных галактик, существование и выживание которых крайне сложно объяснить при помощи текущих астрономических теорий.

«NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах, и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует. Эта галактика пока остается полной загадкой для нас, и мы не можем объяснить ни одну ее черту. Как она возникла, нам абсолютно непонятно», — отметил астрофизик.

Читайте: Открыта особенность движения всех галактик

Сводка.нет - Новости Украины и Мира