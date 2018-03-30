Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий рассказал, что узнал о прослушке в своем кабинете 6 марта. Холодницкий: На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства взяток с моей стороны Фото: European Business Association / Facebook Он отметил, что узнал о прослушке кабинета 6 марта."Было зарегистрировано уголовное производство по факту выявления жучка. По наивности это произвводство поручили расследовать НАБУ. И понятно, как оно расследовалось. На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства взяток с моей стороны, внесения мне чемоданов с деньгами в кабинет или предложений это делать. Уверен, этого нет. Что есть на этих записях, мы обнародуем. Да. может быть там есть нецензурное общение, в том числе, и с подчиненными. Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить тяжело. И я, как обыкновенный человек, тоже умею ругаться. Такая у нас робота. Вы никогда не услышите мою брань публично. Я думаю, теперь будет возможность услышать ее непублично, как это было в коллективе при обсуждении тех или других производств. Еще раз подчеркиваю: никаких коррупционных преступлений вы там не найдете. Издание Insider 26 марта писало, что на записях прослушки с кабинета Холодницкого зафиксировано, как он нетолерантно высказывался о национальности внефракционного нардепа Борислава Розенблата."А еще он там так матерится, что я по сравнению с ним не матерюсь. Хотя еще недавно я думал про себя хуже", – заявил собеседник издания в Генпрокуратуре.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года.В интервью ZN.UA, которое вышло 30 марта, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.Луценко 30 марта попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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