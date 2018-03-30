“Укрпочта” ввела в обращение художественные почтовые марки, посвященные первому украинскому анимационному фильму “Похищенная принцесса: Руслан и Людмила”, передает со ссылкой на сообщение компании.

“30 марта "Укрпочта" в сотрудничестве со студией Animagrad (FILM.UA Group) ввела в обращение художественные почтовые марки, посвященные первому украинскому анимационному фильму ”Похищенная принцесса: Руслан и Людмила“, - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель генерального директора “Укрпочты” Александр Перцовский, компания надеется, что марка “Похищенная принцесса” возродит интерес детей к маркам, посткроссингу и почты в целом.

С сегодняшнего дня почтовые марки, посвященные мультфильму появились в отделениях “Укрпочты”.

На одной из двух почтовых марок, выполненных на самоклеющейся бумаге, изображены главные герои на фоне старинного Киева: принцесса Мила, ее отец — киевский дворянин Владимир и любимый — странствующий актер Руслан. На другой почтовой марке Хомяк Винницкий, один из самых популярных героев мультфильма.

Номинал почтовых марок — 5 грн. Тираж каждой марки — 100 тысяч экземпляров.

Напомним, за два уикэнда мультик “Похищенная принцесса Руслан и Людмила” собрал почти 30 млн грн.

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