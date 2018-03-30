Срок исполнения запроса - 10 дней в обычных случаях и 6 часов - в экстренных

Для экстренных случаев указанный срок в 6 часов, передает Euractiv .

Согласно проекту, правила будут распространяться на все технологические компании, которые могут обладать так называемыми электронными доказательствами, необходимыми для проведения уголовных расследований, независимо от территориального расположения самих компаний и их серверов.

В числе тех, кто подпадает под новые правила - соцсети, включая Facebook и Twitter, "облачные сети", реестры доменных имен, а также форумы на платформах электронной коммерции - "цифровые рынки, которые позволяют потребителям и/или трейдерам заключать однородные транзакции".

Новые правила планируют ввести в связи с увеличением использования различных онлайн-сервисов и приложений при планировании и организации преступлений. Реформу планируют запустить уже 17 апреля.