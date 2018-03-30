По требованию прокуратуры суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в захвате отделения "Укрпочты" в Харькове Владимира Безуха. Об этом в сети Facebook сообщила Прокуратура Харьковской области, передает

Суд поддержал ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого на два месяца.

Как сообщал 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

По итогам судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого в захвате заложников в харьковском отделении "Укрпочты" 30 декабря признали вменяемым, и прокуратура Харьковской области передала дело в суд.

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