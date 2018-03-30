|Суд оставил под стражей "харьковского террориста"
|30.03.2018 18:28
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По требованию прокуратуры суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в захвате отделения "Укрпочты" в Харькове Владимира Безуха. Об этом в сети Facebook сообщила Прокуратура Харьковской области, передает
Суд поддержал ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого на два месяца.
Как сообщал 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
По итогам судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого в захвате заложников в харьковском отделении "Укрпочты" 30 декабря признали вменяемым, и прокуратура Харьковской области передала дело в суд.
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