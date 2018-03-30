Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке кровавых терактов в правительственном квартале Киева и силового свержения власти, еще во время службы в армии была «без царя в голове».

Об этом «Апострофу» заявил ветеран АТО, военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений «Жора» Турчак, информирует svodka.net.

«Савченко — это человек без царя в голове, как говорится. В 2004 году я служил в Болграде. Это была срочная служба в разведывательной роте, 2003-2004 годы. На базе нашей разведроты готовилась ротация в Ирак», — отметил он.

По словам Турчака, туда съезжались контрактники со всей Украины. Они делали марш-броски, военных готовили на базе разведроты.

«Вот между этих контрактников была и Надя Савченко. Я уже не помню, сколько точно продолжалась эта подготовка, но из всех 300 людей я запомнил двух — Савченко и Сережу, который хотел ее… То есть аж двух человек из трехсот. Были слухи, что что-то там удалось, потому что в казарме за месяц ничего не удалось — она в него стульями бросалась. Такое», — рассказал он.

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Турчак добавил, что по штату у Савченко должен был быть «автомат Калашникова».

«Как происходит выдача оружия на стадо в 300 человек? Нужно все делать очень быстро, это армия: зашел, расписался и так далее. У меня уже голова, как корыто, потому что должен следить, чтобы каждая из этих «обезьян»-контрактников поставила подписи (там было много гражданских, которые только что подписали контракт). И тут заходит Савченко: «Мне СВД» (снайперскую винтовку Драгунова, — ред.). Я говорю: «Тебе АКСУ — и ты быстро отсюда выходишь». А она: «Мне СВД!» — и садится на мой стул дежурного», — рассказал ветеран АТО.

Он уточнил, что в очереди было еще 150 человек, но Савченко требовала СВД.

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«Я объясняю, что я — солдат срочной службы, мне нужно выдать тебе оружие, за которое я отвечаю, потому что принял его. По штатному расписанию, я должен дать тебе АКСУ. Мы спорили минут 30. Приходит командир роты и говорит: «Жора, дай ей СВД». Ну, выдал ей СВД», — подытожил Турчак.

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