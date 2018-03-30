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Доход Порошенко в 2017 году составил 16,3 млн грн – Администрация Президента
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30.03.2018 18:28
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В 2017 году президент Украины Петр Порошенко получил доход в 15,8
млн грн в качестве процентов по депозитам, а зарплату в размере 335
тыс. грн он отдал на благотворительность, отметили в Администрации
Президента. Зарплата Порошенко в 2017 году была меньше, чем в
2016-м Фото: president.gov.ua Заработная плата, "которую глава
государства из года в год в полном объеме перечисляет на
благотворительные цели", составила 335 тыс. грн.Большая часть
дохода – почти 15,8 млн грн – является процентами по
депозитам.В АП подчеркнули, что счета Порошенко в банках
уменьшились за год на $430 тыс.Расходы президента на
благотворительную деятельность составили около 200 млн грн:
социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии."Они
не отражены в декларации на том основании, что подобная
деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской
организацией "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридическими
лицами, бенефициарным владельцем которых является президент и
которые указаны в его электронной декларации", – говорится в
сообщении.Подчеркивается, что Порошенко не получал в 2017 году
дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он
является.В Едином государственном реестре деклараций документа за
2017 год пока нет. В АП уже анонсировали появление там новой
декларации Порошенко.В декларации за 2016 год Порошенко указывал
12,296 млн грн доходов. В частности, его заработная плата составила
366,3 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных
прав – 26,25 тыс. грн, а проценты (Международный
инвестиционный банк) – 11,9 млн грн.
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