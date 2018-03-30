В 2017 году президент Украины Петр Порошенко получил доход в 15,8 млн грн в качестве процентов по депозитам, а зарплату в размере 335 тыс. грн он отдал на благотворительность, отметили в Администрации Президента. Зарплата Порошенко в 2017 году была меньше, чем в 2016-м Фото: president.gov.ua Заработная плата, "которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели", составила 335 тыс. грн.Большая часть дохода – почти 15,8 млн грн – является процентами по депозитам.В АП подчеркнули, что счета Порошенко в банках уменьшились за год на $430 тыс.Расходы президента на благотворительную деятельность составили около 200 млн грн: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии."Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является президент и которые указаны в его электронной декларации", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что Порошенко не получал в 2017 году дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.В Едином государственном реестре деклараций документа за 2017 год пока нет. В АП уже анонсировали появление там новой декларации Порошенко.В декларации за 2016 год Порошенко указывал 12,296 млн грн доходов. В частности, его заработная плата составила 366,3 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 26,25 тыс. грн, а проценты (Международный инвестиционный банк) – 11,9 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грн порошенко млн тыс год Теги: деньги