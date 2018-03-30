Москва объявила о введении зеркальных мер в отношении 23 стран, которые выслали сотрудников российских диппредставительств в связи с отравлением бывшего российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Англии.

30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что представителям этих стран были вручены ноты протеста в связи с выдворением российских дипломатов на основании обвинений Великобритании в адрес России.

«С учётом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», — говорится в сообщении.

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