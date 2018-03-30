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Россия выслала 13 украинских дипломатов
30.03.2018 18:30
Россия выслала 13 украинских дипломатов
Ранее Украина выдворила 13 российских дипломатов
Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata".
Россия выслала 13 украинских дипломатов Сергей Лавров. Фото: ria.ru

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипаля" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД России, передает ВВС.

В российском МИД уточнили, что 30 марта вызвали руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии , Чехии, Швеции, Эстонии.

Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter назвал, действия России "нонсенсом".

Как известно, Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

Впоследствии сообщили, что Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.
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