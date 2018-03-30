Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, пришедшей в сознание после отравления в Солсбери, планирует приехать в Великобританию и навестить свою родственницу.



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Об этом говорится России в Лондоне.

«Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Накануне СМИ , что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая вместе с ним в результате воздействия нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, пришла в сознание и уже может есть и пить.

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