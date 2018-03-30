Высокоэластичный хирургический клей MeTro, который быстро уплотняет раны без необходимости в швах может трансформировать работу хирургических операций. Результаты его тестов опубликованы Science Translational Medicine под авторством ученых из Австралийского университета в Сиднее.

MeTro содержит в себе белки, которые, при взаимодействии с ультрафиолетовым светом, превращаются в гибкий, но надежный материал. После впрыскивания в рану MeTro полностью запечатывает ее в течение одной минуты. После этого вещество постепенно рассасывается и восстанавливает разорванные ткани. Ученые отмечают, что в дальнейшем клей поможет избавиться от швов или металлических скоб, которые долгое время хирурги используют во время операций. Кроме того, он может стать незаменимым в экстренных случаях — например, при автомобильных катастрофах, информирует svodka.net.

Высокая эластичность MeTro делает его идеальным для герметизации ран в тканях тела, которые постоянно расширяются и расслабляются — например, легких, сердце и артериях. Материал также можно использовать для ран, которые находятся в труднодоступных местах.

Ещё одна уникальная особенность клея заключается в том, что его можно запрограммировать на определённое время рассасывания в ране, чтобы дать организму возможность успеть заживить рану. Клеевая пробка может рассосаться за несколько часов или месяцев. Ученые протестировали клей на раненых легких, а также других внутренних органах лабораторных свиней и даже поврежденных артериях. Во всех случаях клей прошел тесты.

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