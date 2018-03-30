Высылаемых из США российских дипломатов "буквально атакуют" предложениями о помощи в обмен на негласные отношения "на взаимовыгодной основе", отметили в МИД РФ. МИД РФ: Российским дипломатам предлагают помощь за негласные отношения Фото: ЕРА "Американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт. Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" – и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе", – сказано в комментарии ведомства.Отмечается, что российских дипломатов в США "буквально атакуют такими предложениями".По мнению представителей внешнеполитического ведомства России, "выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий"."Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы", – отметили в МИД РФ.26 марта президент США Дональд Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС США.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией и США российских дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд государств отозвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавровобъявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.Сегодня стало известно, что дипломаты из Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, которые высылаются из России, должны покинуть пределы страны до 7 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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