«Казачков стало намного меньше, потому что они невыгодны. Так же невыгодны частные военные компании. России невыгодно, чтобы на оккупированных территориях были полевые командиры подразделений, созданных в 2014 году. Поэтому их почти всех и истребили», – сообщил координатор проекта «СтопТерор» Семен Кабакаев в интервью «Обозревателю».

Он подчеркнул, что все знают, как закончили «Моторола, Гиви, Дремов, Мозговой».

«Всех их ликвидировали российские спецслужбы, потому что они а) много знают и б) если захотят устроить какой-то путч и выйти из-под контроля России – есть те, кто пойдет за ними с оружием в руках. А потеря контроля хотя бы над кусочком оккупированных территорий не входит в планы россиян. Поскольку у Путина тоже есть стратегические планы в отношении Донбасса, то фанатики, любители Новороссии, в построенные Путиным, Лавровым, Сурковым и ФСБ замыслы не вписываются. Поэтому их ликвидировали», – подчеркнул он.

Кабакаев также пояснил, что частные военные компании были буфером для наемников из России на Донбассе.

«ЧВК выполняли несколько функций. Были буфером для наемников из России, проходили тренировочные лагеря и ехали на Донбасс. Зачищали полевых командиров. Регулировали и мониторили ситуацию на оккупированных территориях. Небольшая часть участвовала в боевых действиях на Донбассе. А иногда они привозили какую-то якобы благотворительную помощь. Например, ЧВК Мар или «E.N.O.T CORP» не только обучали и были буфером, но еще под предлогом того, что они больше общественная организация, возили гуманитарную помощь», – резюмировал он.

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