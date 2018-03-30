Следующим шагом будет создание структуры и подбор команды НСЗУ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения .

"Национальная служба здоровья сегодня зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти. Председателя НСЗУ - Олега Петренко - правительство назначило на заседании 28 марта 2018" , - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минздраве, следующим шагом будет создание структуры и подбор команды НСЗУ, подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями. Эти шаги должны быть сделаны до июня - именно тогда начнется подписание договоров с медучреждениями первичного звена. С июля Национальная служба здоровья должна начать выплаты на первичном звене за каждого пациента, отметили в ведомстве.

Национальная служба здоровья Украины является главным оператором медицинской реформы. Служба будет реализовывать принцип оплаты медицинских услуг "деньги ходят за пациентом": именно НСЗУ будет направлять средства за обслеживание пациентов в медучреждениях. Кроме того, НСЗУ будет осуществлять контроль за качеством лечения.