|В Украине зарегистрировали Нацслужбу здоровья
|30.03.2018 18:38
|
Следующим шагом будет создание структуры и подбор команды НСЗУВ пятницу, 30 марта, зарегистрировано Национальную службу здоровья.
Фото: hromadske.tv
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Национальная служба здоровья сегодня зарегистрирована в Министерстве юстиции как центральный орган исполнительной власти. Председателя НСЗУ - Олега Петренко - правительство назначило на заседании 28 марта 2018", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минздраве, следующим шагом будет создание структуры и подбор команды НСЗУ, подготовка к заключению договоров с медицинскими учреждениями. Эти шаги должны быть сделаны до июня - именно тогда начнется подписание договоров с медучреждениями первичного звена. С июля Национальная служба здоровья должна начать выплаты на первичном звене за каждого пациента, отметили в ведомстве.
Национальная служба здоровья Украины является главным оператором медицинской реформы. Служба будет реализовывать принцип оплаты медицинских услуг "деньги ходят за пациентом": именно НСЗУ будет направлять средства за обслеживание пациентов в медучреждениях. Кроме того, НСЗУ будет осуществлять контроль за качеством лечения.
Напомним, Кабинет министров Украины 28 марта назначил руководителем Национальной службы здоровья Олега Петренко, который ранее был заместителем генерального директора по стратегическому развитию клиники Isida-IVF.