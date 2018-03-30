Все вместе и каждый по отдельности. Но именно, что мы, а ни кто-то другой. И именно от нас зависит, удастся ли воплотиться в жизнь тем амбициозным целям, что Владимир Путин поставил перед страной. Точнее, не так. Именно от нас и наших усилий зависит, сможем ли мы все вместе решить все те амбициозные задачи, которые стоят перед нашей страной.

К сожалению, столкнулся в своей жизни с тем, что многие из нас отказываются брать на себя хотя маленькую толику ответственности за будущее своей страны. Они от кого угодно готовы требовать, чтобы в стране завтра было лучше, чем вчера, кроме как от себя. А вместе с тем, стоило бы начать всё-таки с себя.

Мы живём в реальном мире, где нет эльфов, добрых волшебников и т.п. В реальном мире есть только реальные люди и каждый из нас живёт и делает свою работу в рамках своего понимания и умения. Повторюсь ещё раз: каждый из нас. И к каждому из нас найдётся немало замечаний по выполненной нами работе, да и просто по жизни. Кто бросит первым камень? Кто без такого греха? Нет таких.

Потому крайне недальновидно полагать, что, сходив раз в несколько лет и поставив галочку в бюллетене на выборах, завтра расцветут у нас везде райские кущи. Не будет этого, если каждый из нас каждый день не будет к этому прикладывать хотя бы чуточку усилий.

Наверное, в каждом городе нашей необъятной страны найдутся небольшие парки, либо придомовые участки, которые чуть ли не каждый год засаживают деревьями или кустами, чтобы "глаз радовали". И как быстро такие посадки вытаптываются\выламываются\губятся самими же жителями? Не чиновниками и олигархами. Всё исключительно сами. А сколько постоянно ломают сами жители в своих же домах, на детских и спортивных площадках? Опять же не чиновники и олигархи. А сами. Не какие-то там "проклятые буржуи" или "коммуняки". А вот лично сами. Каждый день.

Единственное, что часто слышно: "мне должны", "я ведь плачу деньги/налоги" и т.п.. Должны убрать/должны починить/должны сделать. Но даёт ли это право загаживать всё вокруг себя в самых разных смыслах?

Каждый из нас привносит свою лепту в жизнь своего дома\двора\города\области\страны. Причём в последние лет десять появилось много новых возможностей делать хорошие дела, однако, к сожалению, мало кто спешит "сеять добро" везде и всюду. Никто не против, чтобы оно делалось, но хочется, чтобы это делал кто-нибудь другой. Осуждение ли это? Нет, просто констатация факта. Проще требовать от других, чем быть требовательным к себе.

Чиновник - это такой же человек, как и все. Со своими недостатками и тараканами. То, что человек приходит на муниципальную и федеральную службу не делает его автоматически "хорошим" и "правильным" или "плохими" и "сволочью". В 99,9% случаях никто в толпе даже не отличит того же чиновника от не чиновника. Но если послушать многих из тех, кто любит пообвинять кого-либо в окружающих проблемах, то какие-то сотни тысяч чиновников держат в заложниках своего злобного и жадного нрава всё население нашей страны. По факту же, чиновники и госслужащие, работники бюджетных учреждений - это плоть от плоти народ. Они не завезены с Луны, Марса или соседней Галактики. Мы приходим к конкретному врачу\полицейскому\прокурору\служащему того или иного органа муниципальной или федеральной службы, которые часто являются нашими соседями, друзьями или родственниками. Конечно, проще проблему свалить глобально на кого-то там далеко на самых верхах: Президента там или какого-нибудь министра. Пошумел на них на кухне или на работе в курилке, вероятно написал пару злобных пасквилей в Интернете и, вроде, отпустило. А какой положительный результат от этого только? Никакого.

Зато всё-таки очень удобно, что есть на кого спихнуть свою же вину и в чей адрес можно "выпустить пар".

Почему я пишу про "свою вину"? Рассмотрим это на примере коррупции. Причём не той, про которую очень любят писать, как неолибералы, так и неокоммунисты, когда речь заходит о власти в целом: про Путина, Ротенбергов и т.д. Рассмотрим нашу жизнь. Каждодневную.

Подавляющая часть из нас сегодня живёт в многоквартирных домах, в которых в соответствии с Жилищным кодексом должны быть Советы домов во главе с Председателем. Функции у этих Советов очень обширны, как и ответственность. И часто эти функции и ответственность гораздо шире, чем это прописано в законодательстве. Моё личное наблюдение заключается в том, что значительная часть этих СД состоит из людей, которые желают быть выбранными и выбираются не для того, чтобы сделать для дома что-то хорошее, а для того, чтобы эти самые дома продать подороже какой-нибудь из управляющих компаний и нажиться на этом. Некоторые продают свои дома УК не только за наличные, но и за будущие должности в этих самых УК. Это не какие-то обезличенные чиновники и власть. Это соседи, которые живут в одном доме с нами и продают нас вместе с домами. Им наплевать, что за УК придёт и как эта УК будет обслуживать дом. Главное, чтобы эта компания побольше заплатила лично им. С ТСЖ часто бывает та же песня и даже хуже. Когда группа лиц "садится" на деньги дома и не делает ничего. И они все готовы глотки перегрызть своим соседям ради своего кармана. Часто такие продажные СД вместе с УК привлекают к решению проблем с недовольными соседями различные лица спортивного телосложения крайне агрессивного поведения. Т.е. рядовые граждане готовы отправить в больницу таких же обычных граждан ради своей собственной выгоды и своих полных карманов. И самое любопытное, что именно власть в лице полиции, прокуратуры, судей и муниципальных депутатов часто приходит на помощь тем из рядовых граждан, которых грабят их же соседи.

Вот такая интересная коллизия.

Так вот, что я хотел сказать всем выше написанным? То, что в нашей стране на нынешнем этапе её развития наблюдается большой недостаток ответственности. Везде и всюду. "Мне должны" услышать можно гораздо чаще, чем "Я должен". Это осуждение? Нет, просто констатация факта.

И конечно же всё вышесказанное не означает, что стоит закрывать глаза на нарушения закона или проявление непрофессионализма в крайне степени со стороны отдельных чиновников\врачей\полицейских\учителей и т.п. Но на основании отдельных случаев называть всех чиновников\врачей\полицейских\учителей и т.д. последними словами, параллельно проклинать целиком и полностью всю систему госуправления\правоохранительную\здравоохранения и т.д. не стоит. Потому что это то же самое, что из-за отдельного нахамившего/обсчитавшего продавца в магазине называть всех продавцов хамами и ворами. И этот ряд можно продолжать до бесконечности и затронуть все специальности, обругав всё население нашей страны.

И если мы хотим, чтобы наша страна и дальше активно развивалась и жизнь в ней с каждым днём становилась комфортней, то давайте всё-таки учиться ответственности все вместе, не перекидывая её каждый день друг на друга с раннего утра до позднего вечера, делая только небольшой перерыв на ночной сон.

Будущее России - это мы. И мы строим это будущее сегодня. И мы ни на кого не имеем право перекладывать ответственность за будущее своей страны.

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