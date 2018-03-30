Египет накрыли мощные песчаные бури, через которые полностью заблокировано движение на дорогах, города остались без света.

Закрыли аэропорты, морские порты и дороги. Студенты и школьники не вышли на занятия, передает со ссылкой на .

Больше только из-за непогоды пострадал юг страны - провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг. Об этом сообщает Masrawy.

"Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии", - говорится в сообщении.

Самолеты, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы.

По данным Метеорологического управления АРЕ, причиной резкого ухудшения погодных условий стал теплый циклон из Судана, который сталкивается с холодными потоками воздуха из Южной Европы. Непогода продлится до вечера четверга и будет сопровождаться резким снижением температуры и сильными осадками.

Греческий остров Крит накрыла пыльная буря, пришедшая с берегов Северной Африки. Пылевые бури на Крите обычное дело, в марте и до середины апреля на острове веет южный ветер из Африки: курорты на пару дней покрывает пылью, а потом идет красный дождь. Однако в этом году буря сделала с острова настоящий Марс.

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