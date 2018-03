Компания SpaceX в пятницу запустила с авиабазы Ванденберг на побережье Калифорнии Falcon 9 из 10 спутниками, которые войдут к спутниковому созвездию следующего поколения "Iridium®NEXT". Видео старта опубликовали на сайте SpaceX, передает Новые телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, основанный близко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT. Запуск 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Как ожидается, все эти аппараты будут находиться на орбите до середины 2018 года. Как сообщал компания SpaceX с помощью первого этапа Falcon 9 запустила Dragon на Международную космическую станцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



