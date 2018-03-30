Геращенко считает, что необходимо усилить социальные гарантии украинских дипломатов в РФ Фото: rada.gov.ua Об этом она написала в Facebook. "В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастут нагрузка и давление", – написала она.По мнению Геращенко, Верховная Рада Украины должна подержать дипломатов, которые остаются в РФ, приняв закон о дипломатической службе. Это необходимо, чтобы усилить их социальные гарантии и создать надлежащие условия и защиту. Кроме того, она считает, что украинскому правительству необходимо на уровне одного из действующих вице-премьеров "закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар". https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1668637533224053 26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля. "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – отметил он.Сегодня Россия заявила о выдворении 13 украинских дипломатов.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов высылают другие страны.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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