|Арестованное имущество неплательщиков алиментов выставили на онлайн-аукционе
|30.03.2018 18:46
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между лотов на продажу выставили автомобиль MAZDA 3, половину четырехкомнатной квартиры во ЛьвовеАрестованное имущество должников алиментов начали продавать на онлайн-аукционе OpenMarket.
Фото: из свободных источников
В системе электронных торгов OpenMarket (Госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) появились лоты, арестованные из-за задолженности по выплате алиментов, пишет "Общественное".
В частности, между лотов на продажу выставили автомобиль MAZDA 3, половину четырехкомнатной квартиры во Львове; земельный участок в Львовской области, почти половина трехкомнатной квартиры в Черкассах.
"Про автомобиль MAZDA 3, там долг по исполнительному производству составил более 86 тыс. грн. Алиментщик не платил своим четырем детям с 2015 года. А так все лоты по хорошей цене и нас ждут активные торги", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнёв.
Он посоветовал не накапливать долги по алиментам.
"Теперь это просто невыгодно, ведь механизм ареста и продажи будет работать неотвратимо", - добавил Вишнёв.
Напомним, за несколько недель действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, количество объявленных в розыск людей выросло с 6 до 8000 человек.