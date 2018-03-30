Погода, Новости, загрузка...
Арестованное имущество неплательщиков алиментов выставили на онлайн-аукционе
30.03.2018 18:46
Арестованное имущество неплательщиков алиментов выставили на онлайн-аукционе
между лотов на продажу выставили автомобиль MAZDA 3, половину четырехкомнатной квартиры во Львове
Арестованное имущество должников алиментов начали продавать на онлайн-аукционе OpenMarket.
Арестованное имущество неплательщиков алиментов выставили на онлайн-аукционе Фото: из свободных источников

В системе электронных торгов OpenMarket (Госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) появились лоты, арестованные из-за задолженности по выплате алиментов, пишет "Общественное".

В частности, между лотов на продажу выставили автомобиль MAZDA 3, половину четырехкомнатной квартиры во Львове; земельный участок в Львовской области, почти половина трехкомнатной квартиры в Черкассах.

"Про автомобиль MAZDA 3, там долг по исполнительному производству составил более 86 тыс. грн. Алиментщик не платил своим четырем детям с 2015 года. А так все лоты по хорошей цене и нас ждут активные торги", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнёв. 

Он посоветовал не накапливать долги по алиментам.

"Теперь это просто невыгодно, ведь механизм ареста и продажи будет работать неотвратимо", - добавил Вишнёв.

Напомним, за несколько недель действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, количество объявленных в розыск людей выросло с 6 до 8000 человек.

  • В розыске находятся 8000 неплательщиков алиментов
  • Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты, - Минюст

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить