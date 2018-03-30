между лотов на продажу выставили автомобиль MAZDA 3, половину четырехкомнатной квартиры во Львове

В системе электронных торгов OpenMarket (Госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) появились лоты, арестованные из-за задолженности по выплате алиментов, пишет " Общественное ".

В частности, между лотов на продажу выставили автомобиль MAZDA 3, половину четырехкомнатной квартиры во Львове; земельный участок в Львовской области, почти половина трехкомнатной квартиры в Черкассах.

"Про автомобиль MAZDA 3, там долг по исполнительному производству составил более 86 тыс. грн. Алиментщик не платил своим четырем детям с 2015 года. А так все лоты по хорошей цене и нас ждут активные торги" , - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнёв.

Он посоветовал не накапливать долги по алиментам.

"Теперь это просто невыгодно, ведь механизм ареста и продажи будет работать неотвратимо", - добавил Вишнёв.