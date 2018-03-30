В Индии с 1 апреля ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки, сообщает Корреспондент .

По данным источника, за сутки число туристов, которые посещаю гробницу, иногда превышает 50 тысяч. Это создает дискомфорт и давку.

В связи с этим с 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени - не более трех часов пребывания.

Стоит отметить, что в среднем Тадж-Махал посещают от 10 до 15 тысяч туристов в день, но в выходные дни их число намного больше

Напомним, Тадж-Махаал - мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, на берегу реки Джамна.Здание было построено по приказу потомка Тамерлана - падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, котороя умерла при родах четырнадцатого ребенка.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в индийском штате Андхра-Парадеш на реке Кришна перевернулась лодка с туристами , в результате чего погибли не менее 19 человек и еще четыре пропали безвести. Несчастный случай произошел около города Виджаявада.

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