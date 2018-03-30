“Укрзализныця” назначила 23 дополнительных поезда
к Пасхе, передает со ссылкой на сообщение и.о.
председателя правления “Укрзализныци” Евгения Кравцова
в Facebook.
“По состоянию на 30 марта 2018 года
”Укрзализныця“ назначила на пасхальные праздники уже
23 дополнительных поезда. В течение этой недели больше
только поездов назначено в западном направлении —
во Львов, Ивано-Франковск, Черновцы”, - отметил он.
- Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать
до Ужгорода 6, 9 апреля. Отправление
из Ужгорода 4, 7 и 10 апреля.
- Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6,
7 и 9 апреля.
- Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы
7 и 10 апреля.
- Поезд № 755/756 Киев — Львов
6 и 9 апреля отправится из Киева.
- Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы
7 и 9 апреля.
- Поезд № 207 Киев — Ужгород осуществит рейсы
в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном
направлении — 7 и 9 апреля.
- Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск —
Черновцы 6 апреля отправится из Киева. В обратном
направлении отправится 9 апреля.
- Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать
7 и 9 апреля.
- Поезд № 223/224 Киев — Одесса будет курсировать
7 и 9 апреля.
- Поезд № 201/202 Днепр — Киев будет курсировать
в Киев 5 апреля и обратно 10 апреля.
- Поезд № 780/779 Винница — Сумы будет курсировать 6,
7 и 9 апреля.
- Поезд № 228 Одесса — Львов отправится из Одессы
7 апреля. В обратном направлении поезд отправится
8 апреля.
- Поезд № 272/271 Одесса — Харьков
5 и 9 апреля отправится из Одессы.
В обратном направлении поезд отправится
6 и 10 апреля.
- Поезд № 210/209 Черновцы — Днепр 7 апреля
отправится из Черновцов. 8 апреля поезд отправится
из Днепра.
- Поезд № 232 Запорожье — Львов отправится
6 апреля в Львов.
- Поезд № 276/275 Львов — Днепр осуществит рейсы 4, 6,
7, 8 и 9 апреля в Днепр и 5, 7,
8 апреля — во Львов.
- Поезд № 233 Кривой-Рог — Ивано-Франковск отправится
8 апреля. В обратном направлении отправление
9 апреля.
- Поезд № 168 Львов — Одесса будет курсировать
7 и 9 апреля.
Также предназначены поезда на дополнительные рейсы:
- Поезд № 63 Днепр — Одесса осуществит
дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно
7 и 9 апреля.
- Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит
дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8,
10 апреля.
- Поезд № 95 Черкассы — Львов осуществит
дополнительный рейс 8 апреля и обратно
9 апреля.
- Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка
9 апреля отправится из Харькова. В обратном
направлении поезд отправится 10 апреля.
- Поезд № 736 Киев — Запорожье 7 апреля осуществит
рейсы.
Напомним, на обращение футбольного клуба “Мариуполь”
Укрзализныця скорректировала график движения поезда № 84/83
Мариуполь — Киев.
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