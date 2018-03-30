Разглашением секретных материалов занимается не только глава САП Назар Холодницкий, но и руководители других ведомств, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от «Батьківщини» Игорь Луценко.

Оставить занимаемую должность должен не только глава САП Назар Холодницкий, но и руководители МВД, Генпрокуратуры и НАБУ. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от «Батьківщини» Игорь Луценко, информирует svodka.net.

«Если мы говорим о несанкционированном «сливе» данных, то увольнять нужно не только Холодницкого, а вообще всех – глав МВД, НАБУ, ГПУ. К сожалению, у нас распространена практика разглашения секретных материалов и данных следствия. Напомню, на брифинге 14 июля 2016 года Холодницкий и Сытник обнародовали телефонный разговор бывшего военного прокурора зоны АТО Константина Кулика. Этого грубое нарушение Уголовного процессуального кодекса», – отметил нардеп.

По его словам, с точки зрения юриспруденции главе САП ничего не угрожает.

«В Генпрокуратуре заявили, что надлежащим образом рассекретили данные следствия в отношении Холодницкого и передали в квалификационно-дисциплинарную комиссию. Это можно сделать только по решению суда. Так что с точки зрения юриспруденции Холодницкому ничего не угрожает», – подчеркнул Луценко.

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21 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. «Жучки» якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.

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