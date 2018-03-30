С 31 марта Россельхознадзор запрещает поставки молока с ряда белорусских предприятий. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что местным производителям пора "искать счастье в другом месте". Лукашенко считает, что белорусским предпринимателям не стоит все время "сидеть на одном рынке" Фото: president.gov.by "Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (Владимиром Путиным. – ) после инаугурации, обсудим подробно и капитально все вопросы", – подчеркнул Лукашенко. По его словам, "если они решили нас наклонять постоянно не понятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте".Он добавил, что белорусским предпринимателям не стоит все время "сидеть на одном рынке".Агентство пишет, что Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки молока с ряда белорусских предприятий. Конкретные причины запрета в ведомстве не назвали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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