|
Лукашенко поручил местным производителям искать новые рынки сбыта взамен российских
|
30.03.2018 18:52
|
С 31 марта Россельхознадзор запрещает поставки молока с ряда
белорусских предприятий. Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил, что местным производителям пора "искать счастье в другом
месте". Лукашенко считает, что белорусским предпринимателям не
стоит все время "сидеть на одном рынке" Фото: president.gov.by "Что
касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает
и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом
(Владимиром Путиным. – ) после инаугурации, обсудим
подробно и капитально все вопросы", – подчеркнул
Лукашенко. По его словам, "если они решили нас наклонять
постоянно не понятно за что, тогда будем искать свое счастье в
другом месте".Он добавил, что белорусским предпринимателям не стоит
все время "сидеть на одном рынке".Агентство пишет, что
Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки молока с ряда
белорусских предприятий. Конкретные причины запрета в ведомстве не
назвали.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира