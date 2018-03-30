Россия обвинила арбитров в нарушениях при принятии решения

"Газпром" объясняет подачу жалобы в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) "существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В своем ходатайстве "Газпром" отрицает и просит о частичной отмене окончательного решения в отношении арбитражного разбирательства с "Нафтогазом Украины" в деле о транзите газа.

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.