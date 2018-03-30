|"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского суда по транзиту через Украину
|30.03.2018 18:54
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Россия обвинила арбитров в нарушениях при принятии решенияРоссийский "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского суда по контракту на транзит газа с "Нафтогазом".
"Газпром" объясняет подачу жалобы в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) "существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
В своем ходатайстве "Газпром" отрицает и просит о частичной отмене окончательного решения в отношении арбитражного разбирательства с "Нафтогазом Украины" в деле о транзите газа.
Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украина. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.