Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило правительство Великобритании в систематической неспособности обеспечить безопасность на своей территории российских граждан. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, передает

"Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан. Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравления бывшего сотрудника ФСБ России Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Б.Патаркацишвили и А.Перепиличного, загадочное "самоубийство" Березовского и удушения его делового партнера Н.Глушкова и, наконец , покушение на жизнь и здоровье С.Скрипаль и Ю.Скрипаль", - говорится в заявлении.

Кроме того, в министерстве обвинили британские власти в незаинтересованности в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и возможной причастности к нему спецслужб Соединенного Королевства.

"Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне", - говорится в заявлении.

Как сообщал в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией, в том числе и руководителя украинской миссии.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании обвинений Великобритании в адрес России из-за "Дело Скрипаля", российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской федерации.

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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