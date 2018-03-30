"Моей семьи больше нет. Виноват правящий режим моей страны. Каждый чиновник хочет красть, как Путин. Каждый госслужащий относится к людям, как к грязи", написал в соцсети житель российского Кемерова Игорь Востриков, 31 год, передает со ссылкой на .

Он потерял жену, трех детей и сестру во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 2526 марта. Организовал митинг, чтобы почтить память погибших. Его участников российская власть назвала провокаторами.

25 марта на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" загорается пожар. Причиной стало короткое замыкание, говорят следователи. Срабатывает сигнализация. Работник охраны Сергей Антюшин выключает оповещение из своего компьютера. Сигнал тревоги не включает. Растерялся, объясняет на суде. Об эвакуации объявляют по внутреннему радио.

Пожарные выходы закрыты. Люди заблокированы в помещении. Кое-кто выпрыгивает из окон.

На этаже расположен кинотеатр с тремя залами. В одном смотрит мультфильм класс из пригородного села. Впоследствии там находят 13 детских тел. Погибают также 200 животных из контактного зоопарка. Спасатели не могут затушить пламя почти 17 часов. Официальное количество погибших 64, между них 41 ребенок. В больнице оказались 15. Пропавших без вести нет. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сдать кровь потерпевшим.

Развлекательный центр был зарегистрирован как малый бизнес, следовательно пожарники его не проверяли. В правительстве для таких предприятий объявили налоговые и контрольные каникулы, объясняют.

27 марта на митинг в Кемерове собираются несколько тысяч людей. Они несут цветы и игрушки к лавке возле "Зимней вишни".

Прибывает президент . Людей отгоняют. Глава государства кладет цветы и отправляется в областную администрацию на совещание. Обвиняет ответственных лиц в разгильдяйстве.

Губернатор Кемеровской области 73-летний Аман Тулеев просит у Путина прощения за пожар. К митингующим не выходит. Называет их провокаторами, скандалистами и "вороньем". Говорит, что 200 оппозиционеров пытаются "раскачать лодку".

В это время на площади Советов бурлит толпа. Раздаются призывы отправить "Тулеева за решетку", "Путина в отставку". Прибывают спецназначенцы, окружают территорию.

У меня погибла вся семья. А брат не может приехать на похороны, потому что воюет на Донбассе, говорит один из собравшихся.

К микрофону прорывается Игорь Востриков. Требует, чтобы президент вышел к людям. До трагедии Игорь был сторонником Путина. В соцсетях поддерживал аннексию Крыма, восхищался величием России и угрожал Соединенным Штатам Америки.

Мужчина, вы хотите получить известность на чужом горе? спрашивает его вице-губернатор Сергей Цивилев.

Игорь Востриков рассказывает о погибших родственниках. Толпа вынуждает Цивилева стать на колени и попросить прощения у людей. Митинг длится больше 11 часов.

Стихийные акции возникают в других городах и регионах России. Траур объявляют Ингушетия, Приморский край, Екатеринбург, Бурятия, Якутск, Брянская область и Новосибирск.

В Москве проходят три траурных митинга. Для официального на Манежной площади городской совет скупает одинаковые игрушки и раздает присутствующим. Люди собираются также на Пушкинской площади и возле представительства Кемеровской области.

В Санкт-Петербурге проходит два митинга. На стадионе "Крестовский" болельщики сборной России по футболу перед матчем с командой Франции вывешивают плакат: "Наша страна это "Зимняя вишня", а мы в ней это контактный зоопарк".

объявляет национальным днем траура 28 марта. В среду Тулеев увольняет своего заместителя и начальника департамента внутренней политики региона. Записывает видеообращение, где обвиняет людей в "целеустремленной травле".

Это была спланированная акция, направленная на подрыв доверия к власти. Очень много было подогретой молодежи, говорит первый вице-губернатор Владимир Чернов о траурных митингах.

В среду в Кемерове начинают хоронить погибших в пожаре. Семьи каждого получат по 5 млн руб. почти 2,3 млн грн, говорит губернатор Аман Тулеев.

Россию охватывает волна паники.

Люди требуют проверить пожарную безопасность во всех торгово-развлекательных центрах. Во Владимире журналисты просят пожарников предоставить автобус. Хотят обследовать локальный ТРЦ. Те соглашаются. В пути машина загорается. Водитель с помощью огнетушителя гасит пламя.

Российский блогер Илья Варламов публикует в интернете отрывок из инструкции Федеральной службы безопасности. "Пожарные выходы без охраны в общественных заведениях должны быть закрыты и опломбированы", сказано в документе.

Право на восстание становится бесспорным

Когда все другие права людей нарушены, право на восстание становится бесспорным, цитирует соавтора Конституции Томаса Пейна директор вашингтонского Центра Восточноевропейских перспектив Николай Воробьев, 47 лет.

Западное общество всегда боролось с тиранией ради свободы. Именно из-за этого в XVIII веке состоялась Американская революция против власти Великобритании и гражданская война за отмену рабства в . За эти идеалы люди вышли на украинский Майдан после избиения студентов.

Хотел опубликовать текст с таким содержанием на сайте радиостанции "Эхо Москвы", говорит Николай Воробьев. Сравнивал избиение студентов на Майдане и трагедию в Кемерове. "Эхо Москвы" критикует кремлевскую власть, однако редакция радиостанции отказала в публикации.

"Не нужны штрафы. Нужна безопасность людей"

Волна обеспокоенности состоянием противопожарной безопасности поднялась и в Украине. Журналисты, общественные активисты и спасатели проверяют исправность сигнализации и доступность эвакуационных выходов. Проводят тренировочные учения.

Владимир Гройсман поручил спасателям и Минрегиону проверить соблюдение норм пожарной безопасности в общественных заведениях, школах, торговых центрах.

Мне не нужны штрафы. Мне нужна безопасность людей, говорит глава правительства.

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