Проживающий в Великобритании прежний агент КГБ Борис Карпичков рассказал, что в списке из восьми человек, которых, по его словам, собираются убить российские спецслужбы, есть он, еще несколько перебежчиков и основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который обвиняет российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Карпичков установил вокруг своего дома систему видеонаблюдения и спит не больше четырех часов в сутки Скриншот: nzherald.co.nz В интервью британской ITV экс-агент КГБ рассказывал, что этот список ему передал 12 февраля по телефону человек, который работает в Федеральной службе безопасности РФ.По словам Карпичкова, предостережению он не поверил, но после отравления своего коллеги Сергея Скрипаля 4 марта (Скрипаль тоже был в списке) передумал.Экс-агент КГБ рассказал Bloomberg, что страдает от посттравматического стрессового расстройства, потому что живет в постоянном страхе. По его словам, он установил вокруг своего дома систему видеонаблюдения и спит не больше четырех часов в сутки. Карпичков рассказал, что уже пережил два нападения, когда жил в Новой Зеландии.Он отметил, что в списке есть еще несколько российских перебежчиков, а также основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который обвиняет российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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