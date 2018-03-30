Мужчина Ху Хай выглядит в два раза моложе своего возраста. Моложавый внешний вид он связывает с активным образом жизни и разнообразными хобби.

Китайский пенсионер Ху Хай удивил пользователей Сети своим внешним видом 30-летнего. Об этом пишет Daily Mail, информирует svodka.net.

67-летний мужчина отметил, что, по его мнению, моложавый внешний вид связан с активным образом жизни, а также разнообразными хобби.

Среди увлечений Ху Хая — йога и танец живота. Китаец отмечает, что исполнял его с в местных театрах. Он также увлекается пением.

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«Мы не состаримся и навсегда останемся молодыми, пока знакомимся с новыми и прекрасными вещами. Поэтому я каждый день просыпаюсь и говорю себе, что еще есть масса вещей, которые мне надо сделать», — говорит Ху Хай.

Он также отмечает, что человек имеет три разных возраста: биологический, физический и психологический. По словам китайца, его психологический возраст не превышает 20 лет.

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