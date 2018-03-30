В конце марта в YouTube появился трейлер драматического триллера "Конечная", главную роль в котором сыграет известная актриса - Марго Робби, сообщает gordonua.com

По данным источника, "Конечная" - это история двух киллеров, которые намерены выполнить очередной заказ. При подготовке к выполнению своей работы они встречают девушку Энни, которая работает официанткой. Именно она и перевернет их планы.

Стоит отметить, что кроме Робби, в фильме сиграли Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Макс Айронс, Мэттью Льюис.

Кроме этого, премьера триллера запланирована на 11 мая 2018 года.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети набирает популярности новый трейлер Дэдпула 2 с Райаном Рейнольдсом в главной роли , который опубликовала компания 20th Century Fox.

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