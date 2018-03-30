Гражданина РФ Евгения Никулина американские правоохранители
подозревают во взломе социальной сети LinkedIn. Он был задержан в
Чехии в 2016 году по запросу ФБР. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Выдачи Никулина добивались США и Россия Фото:
pixabay.com (архив) Никулина задержали в Праге в октябре 2016 года
по запросу ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в совершении
хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. В частности, его
подозревают во взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов. СМИ
сообщали, что сотрудники ФБР также допрашивали Никулина по делу о
взломе серверов Демократической партии США. В бюро эту информацию
не подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что выдачи Никулина
добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета
$3,5 тыс. в 2009 году. Никулин отвергает все обвинения.
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