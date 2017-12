Предоставление барабанщику The Beatles Ринго Старру рыцарского звания станет признанием вклада группы в развитие музыки, пишет The Sun. Ринго Старр получит титул рыцаря, пишут британские СМИ Фото: ЕРА Издание The Sun пишет, что приглашение в Букингемский дворец Старр получил еще несколько недель назад, а официально о посвящении должны объявить на этой неделе.Близкий друг семьи 77-летнего музыканта заявил газете, что новость о рыцарстве стала для Старра "громом между ясного неба". Предоставление барабанщику рыцарского звания станет признанием вклада The Beatles в развитие музыки, добавил собеседник The Sun.Еще один прежний участник легендарной группы, Пол Маккартни, был посвящен в рыцари в 1997 году.The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы кроме Старра и Маккартни входили Джон Леннон и Джордж Харрисон. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



