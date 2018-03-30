Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко и уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в апреле встретятся с семьями заложников и пропавших без вести. О в своем Facebook сообщила Геращенко, передает

"С новым омбудсменом Людмилой Денисовой обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества по освобождению заложников и политзаключенных, поддержке их семей, поиску пропавших без вести, защите прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Договорились в апреле провести совместные встречи с семьями заложников и пропавших без вести, обсудить алгоритм нашей работы", - сообщила Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко после истории с народным депутатом Надеждой Савченко заявила, что Украине будет сложнее добиваться освобождения украинских политзаключенных и заложников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира