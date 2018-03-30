Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается скрывать тему своей личной жизни. Пономарев: Мне кажется, основная сексуальная жизнь Путина происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с голым торсом. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я думаю, что он и в одну, и в другую сторону... Но какая разница, с кем человек спит. Важно, какие он решения после этого принимает. Путин хочет эту тему скрывать, это видно. Мне кажется, его основная сексуальная жизнь происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с голым торсом. Настоящий секс. И явно не с девушками", – сказал Пономарев."Боюсь даже спросить... Не с медведями же?", – сказала ведущая."Родила?" – "Да!" – "Мальчика?" – "Нет" – "А кого?!", – ответил политик.В то же время, Пономарев отметил, что Путин производит чувство одинокого человека."Есть ли у Путина постоянный партнер в эротическом смысле, мужчина или женщина? В этом я сильно сомневаюсь. Он производит чувство человека очень одинокого. Нет очевидных признаков, чтобы что-то такое было", – сказал онПутин занимал должность президента РФ с 2000-го по 2008 год. В 2012 году он был переизбран на третий срок, а 18 марта 2018 года – на четвертый.Владимир и Людмила Путины в июне 2013 года рассказали, что они развелись. Их брак продлился без двух месяцев 30 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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