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После дела Скрипаля Китай призвал “незападные” страны объединиться против Запада.

Сейчас реакция государств на дело Скрипаля становится еще более непредсказуемой. Так, Китай призвал "незападные" страны объединиться против Запада.

Отметим, что до недавнего времени КНР хранила молчание и не высказывалась. Однако когда дело дошло до высылки дипломатов, Global Times, которое считают голосом китайского правительства, вышло с разгромной статьей.

Несмотря на мощное давление, нейтральная Австрия отказалась высылать российских дипломатов в связи с фейковым...

В частности, в материале говорится о том, что Запад действует в отношении России грубо и нецивилизованно.

Сообщается также, что у Британии нет доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля. А Лондон без стеснения оказывает давление на другие западные страны, сея межгосударственную вражду.

Китай призывает “незападные” страны объединить усилия, чтобы противостоять Западу и защитить Россию. “Запад - это не весь мир, это только малая его часть”, говорится в статье.

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