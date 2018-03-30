|Президент Украины наградил спортсменов-паралимпийцев
|30.03.2018 19:32
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Президент Украины во время встречи с участниками XII зимних Паралимпийских игр-2018 вручил спортсменам высокие государственные награды.
Порошенко наградил спортсменов-паралимпийцев, информирует svodka.net.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с участниками XII зимних Паралимпийских игр в пятницу, 30 марта, вручил спортсменам государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, за значительный личный вклад в развитие паралимпийского движения, обеспечение высоких спортивных результатов национальной паралимпийской сборной командой Украины на XII зимних Паралимпийских играх-2018 года орденом князя Ярослава Мудрого V степени был отмечен двукратный чемпион Паралимпийских игр по биатлону Виталий Лукьяненко, орденом За заслуги І степени — серебряный призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам Григорий Вовчинский, орденом За заслуги ІІ степени — бронзовый призер Паралимпийских игр по биатлону Анатолий Ковалевский и чемпион и бронзовый призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам Максим Яровой.
Орден За заслуги III степени Глава государства вручил чемпионке Паралимпийских игр по лыжным гонкам Юлии Батенковой-Бауман, спортсмену-лидеру — двукратному чемпиону, трехкратному серебряному и бронзовому призеру Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Виталию Казакову, двукратному серебряному призеру Паралимпийских игр по биатлону Александру Казику, чемпиону Паралимпийских игр по биатлону Тарасу Радю, чемпиону, серебряному и бронзовому призеру Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Игорю Рептюху, чемпиону и бронзовому призеру Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Юрию Уткину.
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Двукратная чемпионка, трехкратная серебряная и бронзовая призерка Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Оксана Шишкова получила из рук президента орден княгини Ольги ІІ степени, а чемпионка и трехкратная бронзовая призерка Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Людмила Ляшенко — орден княгини Ольги ІІІ степени.
Также президент вручил спортсменам-лидерам — призерам Паралимпиады Сергею Кучерявому, Ивану Марчишаку, Александру Мукшину, Руслану Переходу медали За труд и доблесть.
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Напомним, в медальном зачете Украина завершила Паралимпийские игры на шестом месте.
Ранее сообщалось, что чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 выплатили государственные награды на общую сумму более 90 млн гривен.