В одной крохотной деревеньке, как это часто бывает, жил да был богатый Мужик. Было у него много золота да серебра, большой дом и два амбара. Много было у него и разной скотины. Ни в чём, казалось бы, горя знать этот Мужик не должен был.

Но, как водится, однажды Мужик проснулся утром, умыл лицо колодезной водой, прошёл по своим владениям, посчитал животину, взвесил зерно да монеты в сундуках пересчитал, а привычного удовольствия от этого занятия не получил.

Не придал Мужик значения этому сначала, да только вот на следующий день всё опять повторилось. А через неделю Мужик уже совсем радоваться всему перестал.

Рассказал он о своей беде одному из работников, а тот только рассмеялся.

- Дурак ты, - сказал он.

Задумался Мужик, а ну и правда, вдруг дураком он стал? Решил к Врачу сходить, чтобы тот его осмотрел и рассказал, что за беда.

Пришёл он к Врачу, поклонился низко и говорит:

- Здрав будь, учёный человек! Беда со мной происходит: я, кажись, дураком стал.

И рассказал Мужик всё, как есть. Выслушал его Врач, кивнул и отвечает:

- Я тебе в этом помочь ничем не могу, не в моей это власти. Не дурак ты, просто Счастья у тебя нет, оттого и удовольствия привычного от дел своих не получаешь. А за помощь с тебя десять золотых.

Присвистнул Мужик от удивления, но заплатил. Вышел на улицу, подумал и решил он пойти, да Счастье своё отыскать. Взял с собой самое необходимое и пошёл по дороге. Дорога ведь, как известно, всегда куда-нибудь да приведёт.

Шёл он три дня, а на пути ему Бедняк попался.

- Приветствую, - поздоровался Мужик, - Скажи, ласковый, не видал ли ты тут Счастья?

- Как же, - отвечает Бедняк, - Видал. Оно мой дом каждый вечер посещает.

Удивился Мужик: как же так, у Бедняка и то Счастье есть! А Бедняк ему отвечает:

- Если угодно, пошли вечером со мной, посмотришь на моё Счастье.

Пришёл Мужик вечером с Бедняком в дом, а там его ждёт жена и пятеро детей. Поздоровался Мужик со всеми и спрашивает Бедняка:

- А где Счастье-то?

- Да вот же оно, - показывает на свою семью Бедняк.

- Не понимаю, - говорит Мужик, - Дома большого у тебя нет, амбаров с запасами тоже нет, животины никакой нет, а сундуков с золотом и подавно. Как же ты можешь быть счастлив-то?

- Этого я тебе объяснить не смогу, - разводит руками Бедняк, - Это самому понять нужно.

Решил Мужик, что его и тут дураком считают, махнул рукой да в путь дорогу отправился.

Шёл он неделю, а по пути ему настоящий иноземный Король со свитой попался. Поклонился Мужик Королю, а тот ему рукой помахал и спрашивает:

- Куда путь держишь?

- Счастье ищу, - отвечает Мужик.

- Потерял? - сочувственно спрашивает Король.

- Да его у меня никогда и не было.

Захохотал Король, а с ним и вся его свита.

- Дурак ты, - говорит он, - Как же такое может быть, что у тебя Счастья никогда не было?

Обиделся Мужик, что его опять дураком называют, но рассказал Королю всю свою историю.

- Ну, вот же оно! - улыбается Король, - Раньше ты был счастлив от того, что всё у тебя есть.

- Почему же ушло Счастье от меня? - удивляется Мужик, - У меня ведь и по-прежнему всё есть.

- Оно не то, чтобы ушло, - отвечает Король, - А просто тебе перестало его хватать.

- А почему Бедняк, не имея ничего, всё равно остаётся счастлив?

- Его Счастье - это его семья, - мудро сказал Король, - И любые невзгоды и отсутствие денег это Счастье не отнимут.

Задумался Мужик, поблагодарил Короля, сел у дерева и думать стал. Всю ночь так просидел, а наутро в обратный путь отправился.

Пришёл он к дому Бедняка, поздоровался и говорит:

- Пусть у меня своего Счастья нету, так я хотя твоему помогу.

Вынул свой кошель с золотом и весь его Бедняку отдал. Обрадовался он, давай Мужика благодарить, а с ним и вся его семья.

И вдруг чувствует Мужик невероятную восторг, вроде той, что в былые времена у него была.

Так и нашёл Мужик своё Счастье в том, чтобы другим помогать. А через год, как свою семью завёл, так его Счастье до конца дней не покидало.

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