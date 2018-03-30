|Воплощение дьявола: глава Пентагона охарактеризовал нового советника Трампа
|30.03.2018 19:40
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Во время первой встречи чиновников министр обороны США Джеймс Маттис в шутку охарактеризовал нового советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона "воплощением дьявола", сообщает УНИАН.
Стоит отметит, что такое заявление глава Пентагона сделал, когда проходил мимо журналистов.
"Я слышал, что ты на самом деле являешься воплощением дьявола, и я хотел встретиться с тобой", - сказал Маттис,
Кроме этого, Маттис после назначения Болтона добавил, что он никогда не встречал бывшего посла США в ООН, но не имеет никаких сомнений относительно работы с ним.
Как сообщал svodka.net ранее, Глава Министерства обороны
США Джеймс Мэттис в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой
заявил, что кризис вокруг Корейской народно-демократической
республики необходимо решать с позиции дипломатии с возможным
применением военного сценария.
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