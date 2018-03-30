Во время первой встречи чиновников министр обороны США Джеймс Маттис в шутку охарактеризовал нового советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона "воплощением дьявола", сообщает УНИАН .

Стоит отметит, что такое заявление глава Пентагона сделал, когда проходил мимо журналистов.

"Я слышал, что ты на самом деле являешься воплощением дьявола, и я хотел встретиться с тобой", - сказал Маттис,

Кроме этого, Маттис после назначения Болтона добавил, что он никогда не встречал бывшего посла США в ООН, но не имеет никаких сомнений относительно работы с ним.

Как сообщал svodka.net ранее, Глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой заявил, что к ризис вокруг Корейской народно-демократической республики необходимо решать с позиции дипломатии с возможным применением военного сценария.



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