Американская комиссия по связи США дала согласие компании SpaceX на строительство сети Wi-Fi на низкой орбите Земли.

Отмечается, что вся сеть будет состоять из 12 тысяч спутников, однако в Комиссии потребовали от SpaceX запуск 4425 спутников в течение шести лет. На сегодня, компания смогла запустить только 2 спутника, информирует svodka.net.

В случае успеха система Starlink сможет обеспечить доступ в сеть интернет из тех уголков планеты, где сейчас связь отсутствует вообще. В SpaceX при этом добавили, что скорость соединения будет составлять 1 Гб/сек.

По прогнозам, в случае, если к 2025 году проект будет иметь только лишь 40 миллионов подписчиков, это позволит компании получать 30 миллиардов долларов ежегодно. Эти деньги должны окупить расходы на проведение исследований и разработку космических аппаратов.

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