Главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины вместо Назара Холодницкого должен стать его заместитель Максим Грищук, который в свое время воевал за Донецкий аэропорт. Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Грищук служил в 122 батальоне 81-й бригады воздушно-десантных войск ВСУ Фото: pravda.com.ua По его мнению, независимо от того, чем закончится расследование ситуации вокруг Холодницкого, он не может больше оставаться руководителем САП."Это слишком большой удар по доверию к работе сотен детективов и в целом к институции Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)", – отметил Найем.Он убежден, что если руководство над САП возьмет на себя действующий генеральный прокурор Юрий Луценко, для антикоррупционных органов это будет еще большим ударом."Идеальным компромиссным вариантом может стать первый заместитель Холодницкого - Максим Грищук. Надеюсь, у Генпрокурора хватит мудрости и адекватности, чтобы не принуждать САП и отдать в нужные руки. Напомню, что во время отбора руководства САП и НАБУ Максим Грищук набрал 9 голосов конкурсной комисии; в то время как Назар – 7. И большая часть гражданского общества, экспертов и людей лично знакомых с обоими кандидатами поддерживали именно Максима Грищука", – подчеркнул нардеп. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212292361170227 Он напомнил, что в тот момент Грищук служил в 122 батальоне 81-й бригады воздушно-десантных войск Вооруженных сил Украины и уже прошел Донецкий аэропорт."Единственным аргументом против назначения прокурора-киборга была неопытность Максима. Сейчас этот аргумент отпадает – Максим все это время проработал заместителем главы САП, его очень уважают коллеги и, насколько я понимаю, у него большой авторитет между детективов НАБУ", – считает Найем.Он добавил, что не следует искать "подводных камней и тайн" в отстранении Холодницкого."Да, конечно, кому-то в Генеральной прокуратуре Украины могла быть выгодна очередная дискредитация органа, но в конечном итоге без действий самого Холодницкого это было бы невозможно. Теперь в наших общих интересах, чтоб это дело не умерло в квалификационной-дисциплинарной комиссии, а вылилось в реальное уголовное производство, с открытым судебным процессом", – резюмировал Найем.Сегодня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц. По словам главы НАБУ, эти данные, в частности, касались расследования против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого следствие подозревает в причастности к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.Сегодня в ГПУ заявили, что Холодницкий не пришел на допрос, отметив, что у него должны были отобрать образец голоса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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