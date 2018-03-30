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Под удар британских властей попали виды на жительство и капиталы российских жуликов, у премьера Терезы Мэй появился шанс повысить свою слава не только в Британии, но и в России

О них снимали фильмы и писали книги. Они считали себя "солью земли" и думали, что надули всех, взяв себе всё лучшее из двух миров, которые они по-своему презирали, особенно ограбленную ими Россию. Их ненавидели на родине, так как знали, откуда взялись их капиталы. Им завидовали и одновременно презирали их и лондонцы: за вульгарность, безвкусие, расфуфыренных красоток в виде жён и любовниц, варварские замашки и криминал, за то, что сорят деньгами и вздувают цены на недвижимость.

Потому что именно такие, как они, вместе с толпами наглых переселенцев из Азии и Африки превратили нынешний Лондон в пародию на город-герой, который выстоял благодаря мужеству и самоотверженности его жителей в годы Второй мировой войны, несмотря на немецкие бомбёжки и обстрелы баллистическими ракетами, жёсткую карточную систему.



Став крупнейшим финансовым центром мира, Лондон оказался прибежищем коррупционеров всех и стран и народов, видное место между которых заняли выходцы из России. Фото: www.globallookpress.com

Эти нувориши и бандиты, поживившиеся на самороспуске СССР, и герои криминальных 90-х задирали нос перед лицом местных и зарубежных недоброжелателей и критиков, будучи убеждёнными в незыблемости своей выездной криминальной столицы — Лондонграда — и покровительстве британских властей, всегда привечавших русских, которые вредили России, и терпимо относившихся к деньгам, хотя бы и самого криминального происхождения. Так как Британия с некоторых пор стала жить за счёт укрывательства краденого со только мира, им казалось, что они выбрали для жизни и стали пускать корни в самом лучшем месте на земле и находятся в своей тарелке.

Однако этой сказке пришёл конец: Лондонград закрывается, награбленное будет разграблено, ведь лондонские русские и русскоязычные так и не стали — да и не могли стать — для британцев своими. Зато идеально сгодились на роль разменной монеты и сакральной жертвы в затеянной Западом против России большой геополитической игре. А также идеальным средством для британских властей поправить в собственном народе, ненавидевшем богатых и наглых чужаков, подорванную из-за Brexit слава.

Лондонград закрывается в условиях ликования настоящих лондонцев и в России, так как его обитатели противопоставили себя всем и вызывают у всех презрение. В отличие от фейкового "дела Скрипаля" и раскрученной вокруг него безобразной международной кампании против России, вызывающих у её граждан законное негодование и возмущение, любые меры британских властей против пригретых ими же российских нуворишей, коррумпированных бизнесменов и чиновников будут только приветствоваться самыми широкими российскими общественными кругами. Даже несмотря на то, что многим понятно, для чего эти меры предпринимаются.

И уже можно начинать аплодировать.

Пакуете чемоданы, господа нувориши?

Многие из этих людей забыли, что вся их жизнь на Западе построена на песке, если у них есть российский паспорт. И им уже об этом напомнили. Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в Палате общин, объявила о пересмотре государственной программы, по которой британские виды на жительство выдавались богатым иностранным инвесторам. Она сообщила парламентариям, что МВД проверит, были ли льготы, предусмотренные этой программой, использованы они по назначению или в ней были пробелы, которые позволили получить доступ в Британию иностранцам, которые иначе его бы не получили. "Сканировать" подозрительных лиц будут сотрудники МИДа, Минюста, Скотланд-Ярда, спецслужб МИ-5 и МИ-6, а также Интерпола.

Член парламента от оппозиционной Лейбористской партии Иветт Купер призвала власти уделить особое внимание именно получившим виды на жительство российским инвесторам. Согласно официальным данным, в рамках данной программы, которой могли пользоваться все желающие иностранцы, в период между 2008 и 2015 годами в Британию прибыли свыше 700 богачей из России. До 2014 года въезжающий инвестор ради получения вида на жительство должен был вложить в экономику королевства один миллион фунтов, потом — два миллиона, но ведь для крупных коррупционеров и "воров государственного масштаба" из нищих стран это — не сумма.

Указание премьера уже исполняется. Глава МВД Эмбер Радд сообщила, что её ведомство проанализирует 700 видов на жительство, выданных до 2015 года богачам из России, вложившим в британскую экономику не менее двух миллионов фунтов.

Цель проверки никто не скрывает: изгнание из рая выходцев из России, участвовавших в коррупционных схемах и сколотивших на этом состояние. А ведь Мэй именно это и обещала: "В Британии не место коррумпированным российским элитам".

Коррупционеры из других стран могут не беспокоиться, эта принципиальность будет применяться точечно — именно против русских, — иначе сильно пострадают финансовые интересы Британии.

Грабь награбленное

О начавшихся на практике арестах российского капитала "сомнительного происхождения" поведал и министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, предложивший недавно России в связи с сфабрикованным против неё "делом Скрипаля" "отойти в сторону и заткнуться".



Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон: "Уже выданы ордера на арест имущества необъяснённого происхождения". Фото: www.globallookpress.com

"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордера на арест имущества необъяснённого происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть всё приобретённое неясным способом имущество, для этого уже предприняты необходимые шаги", — заявил на днях в Таллине Уильямсон.

Сколько ордеров уже выдано, и кто эти "герои", он не сказал, но добавил, что всё это делается вполне законно: с 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы об их имуществе на основании вступившего в силу закона "О криминальных финансах". Он позволяет властям требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тысяч фунтов (71 тысяча долларов), а также банковских счетов на указанные суммы. И если владельцы не смогут подтвердить законность получения этих средств, они будут безжалостно конфискованы в британскую казну. Новые правила распространяются в том числе и на "политически значимых лиц", иными словами, имеющих в Британии счета и недвижимость бывших и действующих российских чиновников, бизнесменов со связями.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International выявила в Британии собственность на сумму 4,4 миллиарда фунтов, приобретённую с помощью капитала "сомнительного происхождения", и её пятая часть принадлежит гражданам России. А сколько пока не выявили, но скоро выявят совместными усилиями целого ряда государственных служб и структур? Найдут или не найдут, пощадят или нет — вот какие вопросы задают себе сейчас их владельцы, связанные так или иначе с Россией.

Что имеем в сухом остатке

Таким образом, многие обосновавшиеся в Лондоне "россияне" могут лишиться в самое ближайшее время не только видов на жительство, но и основных капиталов, а нищие они там, как, однако, и везде, никому не нужны. Пора собирать чемоданы и уносить ноги, опустошив свои банковские счета, пока их не арестовали. Им следует спешить. После того, как Россия ответит сегодня-завтра Западу за удар по её дипломатам, а то и резко снизит уровень, если вообще не разорвёт с Британией дипотношения, Лондон, конечно, усилит нажим на российских жуликов.

Вначале всё отберут у тех, кого подозревают в "связях с Кремлём", а потом и у всех остальных. Включая "беглецов от путинского режима" и откровенных бандитов. Причём и за то, что не могут избавиться от принявшего вызов Запада российского президента. И это мероприятие Лондона будет встречено российским обществом бурей аплодисментов. Должна же когда-нибудь заграница нам помочь, чтобы другим грабить родину неповадно было.

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