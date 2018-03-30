Рахим Намазов, проживавший в изгнании в Тулузе, находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в спину. Его жена убита выстрелом в голову с близкого расстояния.

Азербайджанский журналист Рахим Намазов и его жена, проживающие в изгнании во Франции, стали жертвами вооруженного нападения утром в пятницу, 30 марта, в коммуне Коломье близ города Тулуза в юго-западной части Франции, информирует svodka.net.

Намазов получил тяжелое огнестрельное ранение в спину и находится в критическом состоянии. Его жена Аида была убита выстрелом в голову с близкого расстояния.

Согласно источникам в полиции, Намазов и его жена ехали на автомобиле в одном из жилых кварталов Коломье, когда в их направлении было сделано семь выстрелов.

Мэр Коломье, Карин Траваль-Мишеле, в интервью агентству AFP сказала, что невозможно отделаться от мысли о том, что имело место «сведение политических счетов», поскольку Рахим Намазов является «журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму», и он получил политическое убежище во Франции.

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Траваль-Мишеле выразила уверенность в том, что данное преступление никак не связано с серией терактов, происшедших на прошлой неделе, добавив, однако, что свет на этот «драматический инцидент» должно пролить следствие.

Рахим Намазов является решительным критиком политического руководства Азербайджана. В видеоролике, выложенном на портале YouTube в декабре 2017 года, он заявил, что его посадили в юрьму за то, что он писал о жестоком обращении с солдатами в азербайджанской армии.

Намазов также сообщил, что он провел полгода в одиночной камере. Он получил политическое убежище во Франции в 2010 году.

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