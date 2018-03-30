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Пономарев: Думаю, что Путин - и в одну, и в другую сторону. Но какая разница, с кем человек спит?
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30.03.2018 19:48
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Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что
президент РФ Владимир Путин пытается скрывать тему своей личной
жизни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пономарев: Мне кажется, основная сексуальная жизнь Путина
происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с
голым торсом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я думаю, что он
– и в одну, и в другую сторону... Но какая разница, с кем человек
спит? Важно, какие он решения после этого принимает. Путин хочет
эту тему скрывать, это видно. Мне кажется, его основная сексуальная
жизнь происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на
медведях с голым торсом. Настоящий секс. И явно не с
девушками", – сказал Пономарев."Боюсь даже спросить... Не
с медведями же?" – сказала ведущая."Родила?" –
"Да!" – "Мальчика?" – "Нет". – "А кого?!" –
ответил политик.В то же время Пономарев отметил, что Путин
производит чувство одинокого человека."Есть ли у Путина постоянный
партнер в эротическом смысле, мужчина или женщина? В этом я сильно
сомневаюсь. Он производит чувство человека очень одинокого. Нет
очевидных признаков, чтобы что-то такое было", – сказал
онПутин занимал должность президента РФ с 2000-го по 2008 год. В
2012 году он был переизбран на третий срок, а 18 марта 2018
года – на четвертый.Владимир и Людмила Путины в июне 2013 года
рассказали, что они развелись. Их брак продлился без двух месяцев
30 лет.
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