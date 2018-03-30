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Невже пофарбувалась? Олена Кравець здивувала новою зачіскою (ФОТО)
30.03.2018 19:51
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Олена Кравець, зірка "95 Кварталу", стійко асоціюється шанувальникам та телеглядачам з образом яскравої, платинової білявки, втім, схоже, що весна внесла свої корективи і актриса вирішила перефарбуватися.

У своєму Інстаграмі днями зірка опублікувала "домашнє" селфі: на фото Олена лежить без косметики і з зовсім новим кольором волосся - тепер вона брюнетка.

"Зачіска "Вітер в голові", - жартома підписала Кравець.

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets) 24 Бер 2018 р. о 1:26 PDT


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