|Невже пофарбувалась? Олена Кравець здивувала новою зачіскою (ФОТО)
|30.03.2018 19:51
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Олена Кравець, зірка "95 Кварталу", стійко асоціюється шанувальникам та телеглядачам з образом яскравої, платинової білявки, втім, схоже, що весна внесла свої корективи і актриса вирішила перефарбуватися.
У своєму Інстаграмі днями зірка опублікувала "домашнє" селфі: на фото Олена лежить без косметики і з зовсім новим кольором волосся - тепер вона брюнетка.
"Зачіска "Вітер в голові", - жартома підписала Кравець.
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