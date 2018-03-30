Существуют ли НЛО? Естественно, ведь под этим названием может скрываться что угодно, от шаровой молнии до беспилотника потенциального противника. Но вот на видео такие объекты попадают нечасто, так что этот случай в районе Ниагарского водопада — довольно редкий.

Яркий светящийся каплевидный объект промчался днем над водопадом Ниагары, не оставляя за собой в воздухе никакого следа (как, например, от реактивных летательных аппаратов, перемещающихся с сопоставимыми скоростями). Предположительная высота, на которой пролетал НЛО — несколько сотен метров, информирует svodka.net.

Если бы подобное явление происходило в менее людном месте, оно никогда не было бы записано на видео в силу своей кратковременности — только пару секунд. Но знаменитый водопад в США каждый день посещают сотни туристов. Так было и в этот день — и у кого-то наготове оказался мобильный телефон с камерой.

Дата съемки — 25 марта 2018 года. Теперь эта запись станет предметом пристального изучения специалистов по уфологии из разных стран мира. Следует отметить, что запечатленный объект вполне реален — это не оптическая иллюзия. Тем не менее, отождествлять его с космическим кораблем инопланетян преждевременно — это может оказаться неким малоизученным атмосферным явлением.

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