В пятницу, 30 марта, во время замены катетерного клапана 70-летнему голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру понадобилась экстренная операция, сообщает Сегодня .

По данным источника, врачи из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, куда прибыл Шварценеггер, во время замены клапана столкнулись с осложнением, в результате чего было принято решение в срочном порядке прооперировать актера.

Кроме этого, сейчас медики оценивают состояние Шварценеггера как стабильное.

Стоит отметить, что известный актер не впервые попал под нож для операции на сердце. В 1997 году актеру заменили аортальный клапан. Тогда процедура не была безотлагательно необходима, но Шварценеггер хотел сделать операцию, пока он еще был молод.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, 26 сентября, известный португальский певец и победитель конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал был в отделение реанимации для пересадки сердца . График посещения певца ограничен, чтобы избежать большой нагрузки.

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